Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 2024-2025 İlkan Karaman Sezonu Play-Off yarı final serisi ikinci maçında MKE Ankaragücü Ikon Menkul’ü 90-79 mağlup ederek seriyi 1-1 yaptı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Tümosan Konyaspor Kulüp Başkanı Ömer Korkmaz’ın da takip ettiği karşılaşmanın son maçı 10 Mayıs Cumartesi günü Ankara’da TOBB ETÜ Spor Salonu’nda oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 2024-2025 İlkan Karaman Sezonu Play-Off yarı final serisi ikinci maçında Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda MKE Ankaragücü Ikon Menkul ile karşı karşıya geldi.

Sarı-siyahlılar, büyük taraftar desteğiyle rakibini 90-79 mağlup ederek seriyi 1-1 yaptı.

BAŞKAN ALTAY TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Tümosan Konyaspor Kulüp Başkanı Ömer Korkmaz zorlu karşılaşmada Konya Büyükşehir Belediyespor’u yalnız bırakmadı.

TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Zorlu eşleşmenin ikinci karşılaşması büyük çekişmeye sahne oldu. İlk periyot 27-20 Büyükşehir’in üstünlüğü ile sona erdi. İkinci çeyrekte karşılıklı atışlarla misafir takım soyunma odasına 48-50 önde girdi. Üçüncü periyotta taraftar desteğiyle farkı 10 sayılara kadar çıkarmayı başaran sarı-siyahlılar final periyodu öncesi 71-63 skorla avantajı eline aldı. Son periyotta da iyi oyununa devam eden Konya Büyükşehir Belediyespor mücadeleyi 90-79 kazandı.

Bu sonuçla eşleşmede skor 1-1’e gelirken, finale yükselen takım üçüncü maçta belli olacak.

Üçüncü karşılaşma 10 Mayıs Cumartesi günü Ankara’da oynanacak. TOBB ETÜ Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.