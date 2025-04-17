2025 yılı Mart ayında Konut Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,3 oranında artarken, reel olarak yüzde 4,2 oranında azaldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Mart ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.

Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,3 oranında artış gösterirken, enflasyon etkisiyle reel olarak yüzde 4,2 oranında azaldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,5, 1,9 ve 3,8 oranlarında artış gözlenirken, endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 30,7, 38,6 ve 32,5 oranlarında artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 4,2 oranında azalış gösterdiği kaydedildi.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artarak 174,0 seviyesinde gerçekleşti.