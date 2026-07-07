Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nca hayata geçirilen 'Almanca Konuşma Kulübü' ve 'Oynarken Almanca Öğren' atölyeleri başladı.

Dil Eğitim Merkezi'nde verilen Almanca eğitimlerinde yetişkinler için ezberci yöntemler yerine pratiğe ve deneyime dayalı, çocuklar için ise oyun temelli bir eğitim anlayışıyla yabancı dil öğrenimi daha keyifli ve kalıcı hale getiriliyor.

Ezber yok, deneyim var

Türk-Macar Kültür Evi'ndeki Almanca eğitimleri, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Almanca Öğretmeni İpek Çakır Durak tarafından veriliyor. Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan eğitim programlarıyla katılımcılar, Almancayı ezber yerine pratik yaparak, deneyimleyerek ve eğlenerek öğrenme fırsatı buluyor.

Teorik bilgiler pratiğe dönüşüyor

18 yaş ve üzeri yetişkinlere yönelik düzenlenen 'Almanca Konuşma Kulübü' atölyesinde, kursiyerlerin teorik bilgilerini günlük konuşma pratiğine dönüştürmeleri hedefleniyor. Katılımcılar, hata yapma kaygısından uzak, interaktif ve sosyal bir öğrenme ortamında konuşma becerilerini geliştirirken, üç hafta sürecek program haftada iki gün ikişer saat olarak gerçekleştiriliyor.

Oynayarak öğreniyorlar

Almanca Yaz Okulunda 10-14 yaş grubundaki çocuklar için düzenlenen 'Oynarken Almanca Öğren' atölyesinde ise yabancı dil eğitimi oyunlar, şarkılar, drama çalışmaları, takım etkinlikleri ve dijital araçlarla destekleniyor. Kelimelerin ezberletilmesi yerine deneyim odaklı bir öğrenme anlayışının benimsendiği atölyede çocuklar hem eğlenerek Almanca öğreniyorlar hem de sosyalleşerek farklı bir kültürü yakından tanıma fırsatı buluyorlar.

Dil Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen yetişkinlere yönelik MEB onaylı, sertifikalı A1 ve A2 seviye Almanca kurslarının yeni dönem kayıtları ise Ağustos ayı sonunda alınmaya başlanacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yaşam boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda her yaştan vatandaşa yönelik eğitim çalışmalarını sürdürürken, yabancı dil öğrenimini daha erişilebilir, uygulamalı ve keyifli hale getirmeye devam ediyor.