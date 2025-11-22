Yangından kaçmak isterken alevlerin içerisine can veren şahsın emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı
İçeriği Görüntüle
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yükünü boşaltan kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Mehtiali S. (53) yönetimindeki 16 NLS 63 plakalı kamyon, damperi kaldırarak yükü boşalttığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA