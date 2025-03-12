Isparta’nın Aksu ilçesinde kontrolden çıkan traktörün su kanalına düştüğü kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Aksu ilçesi Akçaşar Mahallesi Asar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muzaffer Köse (83) yönetimindeki 32 EH 018 plakalı traktör, kanal mevkiinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muzaffer Köse’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Köse’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.