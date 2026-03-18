Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada patates yüklü tır devrildi: sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza saat 05.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Mezit-5 mevkiinde meydana geldi. Bozüyük istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Saffet S.(33) yönetimindeki 35 CYB 918 plakalı patates yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun kenarına devrildi. Kaza yerine 112 jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kabinde mahsur kalan sürücüyü kurtardılar. Kazayı burnu bile kanamadan atlatan şoför, hastaneyi gitmeyi reddedince Ambulansta tedavi edildi.

Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.