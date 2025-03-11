Aksaray’da otomobilin kamyonete çarparak refüje çıktığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Caddesinden Sağlık köy istikametine seyreden A.B. idaresindeki 68 ADK 522 plakalı otomobil, dönüş yapmak için aniden önüne çıkan R.D. yönetimindeki 68 HA 853 plakalı kamyonete çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün aniden manevra yapmasıyla birlikte kontrolden çıkan otomobil önce kamyonete sonra da refüje çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı sürücü hastaneye gitmeyi reddederek ambulansta yapılan tedavisinin andından aracının başına döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.