Sivas’ta meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil köprü korkuluğuna çarptı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Pınarbaşı yolunda meydana geldi. E.Y. idaresindeki 50 ABU 163 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol üzerinde bulunan köprünün korkuluğuna çarptı. Kazada araç sürücü E.A.’nın yanı sıra H.T. ve A.C. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sürücü E.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.