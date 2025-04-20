Bolu’da kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki beton duvara çarptı. Sürücünün araçta sıkışarak yaralandığı kaza anları ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolu Doğancık köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine seyreden Sadık H. idaresindeki 06 EU 1235 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan beton duvara çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Sadık H., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sadık H., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan trafik polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde sağlanırken, hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın yaşandığı an, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.