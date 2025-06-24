Hatay’ın Samandağ ilçesinde balık ağına takılan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi’nde bir kedi, balık ağına takılarak mahsur kaldı. Balık ağına takılan kedinin miyavlamasını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, müdahalenin ardından balık ağına takılan kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.