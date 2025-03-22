Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesi’nde konteyner sınıflarda kalan öğrencilere yazarlık mesleği anlatıldı.

Eğitimci-Yazar Mustafa Coşkun tarafından konteyner sınıflarda kalan Şambayat Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik yazarlık mesleği tanıtımı yapıldı. Adıyaman okuyor projeleri kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Mustafa Coşkun, "İyi bir yazar aynı zaman da iyi bir okur olmak zorundadır. Çünkü topluma deniz feneri gibi yol göstermelidir. Ayrıca kitap yazmak isteyen öğrencilere varsa günlük tutmalarını tavsiye ederim. Çünkü ileride geriye döndüğünüzde de günlüğünüz sizin için çok iyi bir beslenme kaynağı olacaktır. Ben iyi bir okuyucuyum. Tüm başarılarımı kitaplara borçluyum. Fakat toplum olarak kitapla aramız iyi değil. Maalesef gelişmiş toplumlara göre çok az okuyoruz. Bana göre ülkemizdeki tüm sorunların temelinde de az okumamız yatmaktadır. Kitap hayattaki en iyi öğretmendir. Kitap okuyunca hem eğim hayatınızda hem de genelde başarınız artacaktır" dedi.

Programın çok verimli geçtiğini söyleyen Okul Müdürü Ali Rıza Şabaş ise, "Eğitimci- Yazar Mustafa Coşkun’u okulumuzda ağırladık. Yaptığı söyleşiyle öğrencilerimizin ufkunu açan kıymetli yazarımıza kurumumuz adına çok teşekkür ederim" diye konuştu.