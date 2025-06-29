Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, 2024-2025 eğitim öğretim dönemini tamamladı. Yeteneğin disiplinli çalışmayla buluştuğu Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nda bu yıl da 7 sanat bölümü ve 29 branşta eğitim verildi. Güzel ve Geleneksel Sanatlar bölümlerinin sergilerinin ardından, Müzik bölümleri de yıl sonu mezuniyet konserlerini gerçekleştirdi. Yetenekleriyle göz dolduran konservatuvar öğrencileri, kaliteli eğitimin anlamını bir kez daha ortaya koydu.

Batı ve Halk Müziği bölümlerinin yıl sonu konserleri; İzmit’te Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda, Gebze’de ise ilçedeki eğitim binasında gerçekleştirildi. İlk konser, İzmit Dr. Şefik Postalcıoğlu Salonu’nda Batı Müziği Bölümü tarafından düzenlendi. Bu anlamlı günde öğrencileri, aileleri ve eğitmenleri yalnız bırakmadı.

Söz konusu bölümün çello, keman, piyano, klasik gitar, bağlama, elektro gitar, ses eğitimi ve klarnet branşlarında eğitim alan öğrencileri sırayla sahne alarak performanslarını sergiledi. Eğitmenler, bazı performanslarda onlara eşlik etti. Klasik eserleri disiplinli bir çalışmanın sonucunda başarıyla seslendiren öğrenciler, izleyicilerden büyük alkış aldı.

İzmit’in ardından, Müzik Bölümü’nün Gebze’deki binasında da yıl sonu konseri gerçekleştirildi. Öğrenciler, başarılı sunumlarıyla geleceğin sanatçıları olduklarını bir kez daha kanıtladı.

Konserlerin sonunda sahneye gelen Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Sorumlusu Hasan Giraycan Aytaç, sanat eğitimine verdiği destekten dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Bu anlamlı destek sayesinde 7 sanat bölümü ve 29 branşta eğitim verdiklerini belirten Aytaç, "Bu son derece önemli bir rakam. Zira yerel yönetimler arasında, neredeyse hiçbir belediye konservatuvarında bu kadar branşta eğitim verilmiyor. Bu nedenle de Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.