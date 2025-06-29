Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, mübadele tarihinden ilham alan ve daha önce 32 kez kapalı gişe oynanan "Seni Alırsa Fırtına" isimli oyun tiyatro severlerle buluştu. 33. kez seyirci önüne çıkan oyunda, ünlü oyuncu Arzu Yanardağ ilk kez görev alarak başrolü, oyunun yazarı ve yönetmeni usta oyuncu Erkan Cılak ile birlikte üstlendi.

Ayvalık Belediyesi Tiyatrosu tarafından amfi tiyatroda sergilenen oyunun geliri, Belediye Başkanı Mesut Ergin’in öncülüğünde kurulan ve ilçe dışındaki üniversitelerde eğitim gören öğrencilere karşılıksız burs veren Eğitime Destek Derneği’ne bırakılırken, sahnedeki ikilinin başarılı performansları geceye adeta damgasını vurdu.

Saat 21.00’de başlayan tek perde dram oyun; mübadele tarihinde yarım kalmışlıkları, bir kadının yarım kalmış hayallerini ve yaşadığı aşk acısını gözler önüne serdi.

Kısa bir süre önce ulusal alanda en iyi senaryo en iyi yönetmenlik ve en iyi oyunculuk ödülü alan oyun, başarılı oyuncu Arzu Yanardağ’ın ekibe katılımıyla 1,5 yıl aradan sonra 33. kez perde derken, 2. promiyerini de yapmış oldu.

Ayvalık’ın mübadele döneminden geride kalan manevi tahribatını, düzenlenecek turnelerle büyükşehirler ve İstanbul’da anlatabilmek için oynanan oyun seyircinin beğenisini kazandı, duygulu anlar yaşattı.

Oyunu izleyenler arasında Ayvalık Belediyesi ile Eğitime Destek Derneği’nden hiçbir yöneticinin olmaması üzüntüyle karşılandı.

Seni Alırsa Fırtına oyununda ilk kez görev alan Arzu Yanardağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyuna en iyi yönetmenlik ve oyunculuk konusunda düzenlenen programda sunuculuk görevinde bulunduğunu anlattı.

Oyunun yazarı ve yönetmeni Erkan Cılak’ın oyuna yeni bir kadın oyuncu aradıklarını söylemesinin ardından hiç düşünmeden oyuna dahil olduğunu belirten Yanardağ, "Şu an beni en çok heyecanlandıran bu oyunda Agnes karakterini oynuyorum. Bu karakteri çok sevdim. Sahnede, mübadele döneminde yaşanılan acıları birazcık olsun seyirciye aktarabilirsem ne mutlu bana" diye konuştu.

Arzu Yanardağ’ın Agnes ismindeki Rum kadını canlandırabilmek için usta oyuncu Nilgün Belgün’den aksan eğitimi aldığını belirten Erkan Cılak ise, "Biz bu oyunu Ayvalık dışında, mübadele hikayesini Ege Bölgesi’nde yaşamış olan yahut da hiç yaşamamış olanlara aktarabilmektir" dedi.