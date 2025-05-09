Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Birimi tarafından yürütülen "Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Eğitimi" başarıyla tamamlandı.

Konaklama tesisleri başta olmak üzere su sistemlerinin yaygın olarak kullanıldığı alanlarda görevli personel, hastalığın bulaş yolları, önlenmesi ve yasal bildirim süreçleri hakkında detaylı şekilde bilgilendirildi. Eğitim sonunda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı yöneticileri tarafından katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Yetkililer, bu tür çalışmalarla bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde etkin bir yol izlenmeye devam edileceğini belirtti.