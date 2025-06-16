Trabzon’un Of ilçesine bağlı Pınaraltı Mahallesi sakinlerinin ÇAYKUR’a ait çay fabrikasının bacasından çıkan kömür tozunun çay bahçelerini ve evlerini kirlettiğini iddia etmesi üzerine ÇAYKUR ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇAYKUR ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından açıklama yapan ve kendini savunan ÇAYKUR Karaca Çay Fabrikası Müdürü Yavuz Aktaş, "Bacamızda filtreleme sistemi var. Emisyon ölçümleri yapılıyor. Herhangi bir anormallik olursa emisyon ölçüm raporunu alamazsın zaten. Bacadan insan sağlığını etkileyen hiçbir madde salınmaz. Salındığı zaman emisyon izni iptal edilir. Düzenlemeleri yapınca emisyon iznini tekrar alırsın. Çay bahçelerindeki tozla ilgili araştırmamız var. Bizden kaynaklanan bir şey yok. Etrafta birkaç tane fabrika daha var. Onlardan gelebilir. Bizden olduğu ihtimalini düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.