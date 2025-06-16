Söke Belediyesi tarafından, görevleri başındayken hayatını kaybeden Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için lokma hayrı gerçekleştirildi.

Belediye Meydanı’nda düzenlenen lokma hayrında Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan vatandaşlarla bir araya gelerek lokma ikramında bulundu. Lokma hayrına Söke Belediye Meclis Üyeleri ve belediye bürokratları, Esnaf Oda Başkanlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Merhum belediye başkanları bir kez daha rahmetle anılırken Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Görevleri başında hayatını kaybeden Levent Tuncel Başkanımıza ve Ferdi Zeyrek Başkanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm Söke ve Manisa halkının başı sağ olsun. Ferdi Başkanımızın acısı henüz çok taze, Levent Başkanımızı da iki yıl önce kaybetmiştik. Ferdi Başkan’ın Belediye başkanlığım süresince büyük emeği oldu. Manisa savcılık dönemimden beri tanırım kendisini. Çok güzel, alçakgönüllü ve halkın içinde bir insandı. Ancak ne yazık ki çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. Manisa, güzel bir evladını kaybetti. Bize düşen onların bıraktığı bayrağı daha ileriye taşımak. Bir kez daha iki başkanımıza da Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Onları hiç unutmayacağız " dedi.