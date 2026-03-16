EfelerBelediye Başkanı Anıl Yetişkin'in 'Her mahalleye eşit ve kaliteli hizmet' anlayışıyla hareket eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Umurlu Mahallesi'nde yıllardır çözüm bekleyen yolu modern asfalta kavuşturdu.

Efeler Belediyesi, kentin her noktasında yaşam standardını yükseltmek adına başlattığı yol yenileme seferberliğini Umurlu Mahallesi'ne taşıdı. Özellikle öğrencilerin ve velilerin yoğun olarak kullandığı Mestan Efe Anaokulu önündeki 4112 Sokak, 'ham yol' görüntüsünden kurtarılarak, yapılan asfalt çalışmasıyla yepyeni bir görünüme kavuşturuldu. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Umurlu'daki çalışmaya ilişkin, 'Efeler'in her sokağı bizim için aynı değerdedir. Umurlu Mahallemizde, özellikle evlatlarımızın eğitim yuvası olan Mestan Efe Anaokulu önündeki yolun durumu, öncelikli gündem maddelerimiz arasındaydı. Bu alanı hızla asfaltlayarak vatandaşlarımızın ve velilerimizin kullanımına sunduk. Amacımız sadece yol yapmak değil; vatandaşımızın ayağını tozdan, çamurdan keserek onlara hak ettikleri konforlu yaşam alanlarını sunmaktır. Efeler'in ihtiyaç duyulan her noktasında bu değişim rüzgarı esmeye devam edecek.' değerlendirmesinde bulundu.

Yolun kısa sürede tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, 'Başkanımız Anıl Yetişkin'in duyarlılığı ve belediye ekiplerinin özverili çalışması sayesinde sokağımız modern bir çehreye büründü. Mahallemize değer katan bu hizmet için başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz' diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.