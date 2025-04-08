Sakarya’nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 12 kişiden 8’i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak üzerinde 6 Nisan’da gece saatlerinde çocukların kavgasıyla başlayan ve ailelerin de dahil olduğu katliam gibi olayda Yaşar Özyurt, oğulları Onur Özyurt (24) ve Özgür Özyurt (21) ile Fahri Yıldız ve Volkan Yıldız hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri 4’ü hastanede toplam 12 kişiyi gözaltına aldı, 6 tabanca ve 3 tüfek ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, T.Y. (25), B.T.Y. (50), S.Y. (37), N.Y. (39), F.Y. (45), B.Y. (32), S.T.Y. (27) ve F.K. (17) isimli 8 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 8 şüpheli ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı şekilde hastanede gözetim altında tutulan 4 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.