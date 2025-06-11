Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tarafından İlyasbey Köyü’nde eski Yarhisar Karakolu’nda gerçeğini aratmayan bir tatbikat icra edildi.

Asayiş Komando Bölük Komutanlığı bünyesinde görev yapan bir tim ile bir iz takip köpeğinin katılım sağladığı eğitim faaliyetinde ’Güçlüyüz, Cesuruz, Hazırız’ sloganı öne çıktı. Senaryo gereği, bir evin içerisinde saklanan şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştiren tim, binaya girerek şahsı saklandığı noktada kıskıvrak yakaladı. Tatbikat sırasında yaşanan heyecanlı anlar, hem personelin reflekslerini geliştirmeyi hem de muhtemel operasyonlara hazırlık seviyesini artırmayı hedefledi. Ortaya çıkan görüntüler vatandaşlara güven verirken, suçlulara ise gözdağı niteliği taşıdı.

Eğitim faaliyetinin, jandarma personelinin mesleki yeterliliğini pekiştirmek amacıyla planlandığı bildirildi.