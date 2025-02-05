Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kocasinan Yemlihaspor da Fehmi Börekçi ile yollar ayrıldı.

2024-2025 sezonunda Kocasinan Yemlihaspor ile anlaşan başarılı ve tecrübeli antrenör Fehmi Börekçi ligin bitimine 2 hafta kala görevinden ayrıldığını açıkladı. Mor-beyazlılar B Grubunda geride kalan 16. hafta sonunda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 25 puan topladı. 25 puanla son 2 haftaya 4. sırada giren Kocasinan Yemlihaspor hedefine ulaşamadı.

Tecrübeli antrenör Fehmi Börekçi yaptığı açıklamada, "2024 2025 futbol sezonunda yürütmekte olduğum Kocasinan Yemliha spor Kulübünde teknik sorumlu olarak çalıştığım görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Bu vesile ile Kocasinan Yemlihaspor başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Bundan sonraki maçlarında ve sezon planlamalarında başarılar dilerim" dedi.