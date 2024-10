Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın bizzat ekimini ve hasadını yaptığı aspir bitkisinden elde edilen doğal aspir yağı, Kocasinan bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini sergilediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, bu hizmetin Türkiye’ye örnek teşkil ettiğini ifade ederek, ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanında olduklarını vurguladı.

Başkan Çolakbayrakdar, Dost Eli Projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara alışveriş imkanı sunan ve paranın geçmediği Dost Market’te raflarda yerini alan aspir yağlarının hediye olarak dağıtıldığını söyledi. İnsanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanlarında olduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Geçtiğimiz yıl toprakla buluşturup, ardından hasat ettiğimiz aspir bitkisi, yağ olarak üretilip paketlendikten sonra vatandaşlarımız, evlerinin yağ ihtiyacını karşılayabilmektedir. Bu çalışmamız, her alanda olduğu gibi bu alanda da ‘Kendi kendine yetebilen belediye’ olmanın bir örneğidir. Kendi yetiştirdiğimiz ürünleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar, şehrimizden tüm Türkiye’ye örnek olabilecek niteliktedir. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz projelerin yanı sıra bundan sonra da yeni projelerimizle Kocasinan’ımıza farklılık katmaya devam edeceğiz. Özellikle bölgemizde yaptığımız tespitlerle, ihtiyaç sahibi ailelerimize market ve mağazamızda alışveriş imkanı sunuyoruz. Her aileye belirli zaman dilimlerinde tanımlanan puanlarla bir aylık ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için alışveriş yapma fırsatı sunuyoruz. İlçemizde yaşayan herkesin ihtiyaçlarını karşılayarak, onlara destek olmayı hedefliyoruz. Amacımız, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza devletimizin şefkat elini uzatarak onların gereksinimlerini karşılamaktır. Şehrimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gönüllerine dokunan hizmetler üretmeyi ve Kocasinan’da her hanenin mutlu olmasını sağlamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Halka hizmet, Hakka hizmet” anlayışıyla hareket ettiklerini ve vatandaşlara gıda başta olmak üzere birçok konuda yardımcı olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Aspir Yağı Nedir?

Aspir bitkisinden elde edilen yağ, özellikle sağlıklı beslenme açısından son yıllarda oldukça rağbet görüyor. Yüksek oranda doymamış yağ asitleri içeren aspir yağı, kalp sağlığını destekleyici ve kolesterolü dengeleyici özellikleriyle biliniyor.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Dost Market ve mağazada, gelir durumlarına göre A ve B grubu olarak sınıflandırılan aileler, “Dost Eli” kartlarına yüklenen puanlarla evlerinin her türlü ihtiyacını karşılayabiliyor. Aileler, gıdadan temizlik malzemelerine, kıyafetten ev eşyasına kadar her ürünü market ve mağaza konforunda ücretsiz olarak temin edebiliyor. Dost Market ve Dost Mağaza uygulamaları vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor. Vatandaşlar, belediyenin her alanda yanlarında olduğunu hissettiklerini dile getiriyor.