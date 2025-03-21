Kartepe’de şehit ve gazi aileleri iftar sofrasında misafir edildi. Programda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim başımızın tacıdır. Onların kıymetli ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.

Programda Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk ve Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, şehit ve gazi aileleriyle iftar sofrasında bir araya geldi. İftar yemeği sonrasında İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan tarafından dua edilirken, şehit ile gazi ailelerine ve çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim başımızın tacıdır. Onların kıymetli ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Sizler bizim için en büyük değersiniz. Şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin kıymetli aileleriyle iftar soframızda bir araya geldik. Ramazan’ın manevi ikliminde dayanışma ve kardeşliği hissederken, vatanımız için fedakarlık gösteren kahramanlarımızı rahmet ve minnetle andık. Şehit ve gazi yakınlarımıza sağlık, huzur ve esenlik dolu bir Ramazan diliyorum" dedi.