Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personelleri ihtiyaç sahibi aileler ile iftar sofrasında buluşurken, Ramazan kolisi ve hediye çeki götürülen ailelerin eksikleri rapor ediliyor.KOCAELİ (İGFA) - “Kocaeli Gönüllüsü ile İftar Edelim” etkinliği kapsamında Büyükşehir personelleri ve Kocaeli Gönüllüleri, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek götürerek, onlarla iftar sofrasında buluşuyor.

Sıcak yemeklerin götürüldüğü ihtiyaç sahipleri ile neşeli bir ortamda iftar yapan Büyükşehir personelleri ile Kocaeli Gönüllüleri, aileyi detaylı olarak dinliyor ve ihtiyaçlarına yönelik rapor tutuyor. Tutulan bu raporlar Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve ilgili diğer kurumlar ile paylaşılıyor.

Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi ve alışveriş çeki desteği de veriliyor.

RAMAZAN BOYUNCA 100 AİLEYE MİSAFİR OLUNACAK

Büyükşehir ve Kocaeli Gönüllüleri ortalığında Ramazan ayında gerçekleştirilen ve ihtiyaç sahibi vatandaşların sıkıntılarını gideren bu etkinlik Ramazan ayı boyunca devam edecek.

Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayı boyunca toplamda 100 aileyi etkinlik kapsamında ziyaret etmeyi planlıyor.