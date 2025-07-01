Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Hayalini Sürmeye Başla" projesi kapsamında bisiklet sürmeyi öğrenen kadınları Dokumapark’taki eğitim alanında ziyaret etti. "Sizin hayaliniz, bizim hayalimiz, her zaman yanındayız" diyerek kadınlara tam destek verdi.

Kepez’de kadınlar pedallarla hayallerine ulaşıyor. Kepez Belediyesi’nin hayata geçirdiği "Hayalini Sürmeye Başla" projesi kapsamında birçok kadın, çocukluk hayali olan bisiklet sürmeyi öğreniyor. 18-60 yaş arası kadınlara yönelik ücretsiz olarak verilen eğitimler, kadınların hem fiziksel hem de ruhsal anlamda güçlenmesine katkı sağlıyor.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Dokumapark’taki eğitim alanında bisiklet sürmeyi öğrenen kadınları ziyaret etti. Kadınlarla sohbet eden Başkan Kocagöz, "Nasıl gidiyor, öğrenebiliyor musunuz?" diye sorarak, şöyle devam etti: "Hepimizin çocukluk hayali bisiklet sürmekti. Kimileri bu imkana sahip oldu, kimileri ise olamadı. Böyle bir ihtiyaç olduğunu fark ettiğimizde harekete geçtik. Biz halkımıza hizmet için geldik, onların ihtiyaçlarını karşılamak için buradayız" dedi. Projeye katılan kadınların mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini belirten Başkan Kocagöz, "Sizlerin hayali bizim hayalimiz. Kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın, yaşlılarımızın ve engellilerimizin her zaman yanındayız. Bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek bizim görevimiz. Halkımızın mutluluğu her şeyin önündedir."

Hayalini sürmeye başla

"Hayalini Sürmeye Başla" projesi kapsamında, 18-60 yaş arası kadınlara yönelik ücretsiz temel bisiklet eğitimleri her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 10 kişilik gruplar halinde saat 16.00-18.00 arasında farklı noktalarda düzenleniyor. Eğitimler, önce denge çalışmalarıyla başlıyor. Ardından pedallı sürüş, dubalarla yön değiştirme ve ani fren gibi güvenli sürüş teknikleriyle devam ediyor. Kadınlar sadece bisiklet kullanmayı değil, aynı zamanda trafikte güvenli hareket etmeyi de öğreniyor.