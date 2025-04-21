Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Akdeniz Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı’nda encümen üyesi seçildi.

Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi, nisan ayı gündemindeki konuları görüşerek karara bağlamak üzere toplandı. ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Fuaye Alanı’nda düzenlenen toplantıda, birlik meclisi 8 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Toplantının altıncı gündem maddesi olan encümen üyelerinin seçimi sırasında, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz yeni dönem için encümen üyesi olarak belirlendi. Yapılan oylama sonucu üyeliğe seçilen Başkan Kocagöz, "Şahsımı birlik encümen üyesi olarak seçen kıymetli başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Akdeniz Belediyeler Birliği, belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması açısından büyük bir öneme sahip. Hep birlikte güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.