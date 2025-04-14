Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, 8 Şubat Cumartesi günü oynanan Kocaelispor-Amedspor karşılaşmasında tribünden düşerek yaralanan ve tedavisinin ardından tekrar sağlığına kavuşan 17 yaşındaki Efe Kartal Öztay ve babası Atakan Öztay’ı makamında misafir etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın bugün makamında Kocaelispor sevdalısı Efe Kartal ile babası Atakan Öztay’ı misafir etti.

Bilindiği gibi 17 yaşındaki Efe Kartal Öztay, 8 Şubat Cumartesi günü oynanan Kocaelispor-Amedspor karşılaşmasında tribünden düşerek yaralanmıştı. Kocaelispor sevdasıyla çıktığı tribünde geçirdiği kazanın ardından herkesin yüreğini burkan Efe Kartal, zorlu günlerin ardından sağlığına yeniden kavuştu.

Henüz 17 yaşında, daha yolun başında olan Efe’yi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, makamında konuk etti. Zor günleri koca bir şehrin duası, desteği ve sevgisi ile geride bırakan Efe Kartal Öztay, babası Atakan Öztay ile Başkan Büyükakın’ı ziyaret ederek olayın gerçekleştiği günden bugüne kadar tüm desteği için teşekkür etti.

“Sen bu kentin evladısın” diyerek Efe’nin bugünlere gelmesi için şehir olarak çok dua ettiklerini belirten Başkan Büyükakın, “Efe’nin tedavi süreciyle yakından ilgilendik. Efe’nin sağlık durumundaki olumlu gelişme şahsımızı çok mutlu etti. İnşallah daha iyi olacak. Kocaeli’ndeki her genç bizim için çok kıymetli” ifadelerini sarf etti.