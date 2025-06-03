Kocaeli’nde dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet ve kasten öldürme gibi farklı suçlardan aranan ve haklarında toplam 14 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen operasyonlarda 3 hükümlü yakalandı. Dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan 21 yaşındaki S.Y. ile vergi usul kanununa muhalefet suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 60 yaşındaki A.G. yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevi işlemleri için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İBB’ye yönelik 5. dalga soruşturmada tutuklanması talep edilen CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun sevk yazısı ortaya çıktı İBB’ye yönelik 5. dalga soruşturmada tutuklanması talep edilen CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun sevk yazısı ortaya çıktı

Öte yandan, kasten öldürme suçundan 6 yıl hapis cezası ile aranan F.G. de yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen F.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA