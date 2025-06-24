Aydın’ın Efeler ilçesinde evinde iddiaya göre kız arkadaşının annesini bilezikleri için öldüren ve cinayetin ardından evden elleri cebinde çıkan kadının katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi.

Olay, Cuma Mahallesi 202 Sokak üzerinde 1 Şubat 2024 Perşembe günü saat 18.00 sıralarında bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semra Kocaman (55) isimli kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde Kocaman’ı karın bölgesinden bıçakla yaralanmış ve kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Kocaman’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Evde bulunan Kocaman’ın eşi M.K., kızı F.K. ve kızının sevgilisi olduğu iddia edilen N.B. cinayet şüphesi ile gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kocaman’ın cansız bedeni, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Bilezikleri için öldürülmüş

Olayın ardından emniyette sorguya alınan şüphelilerden N.B.’nin, cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. N.B.’nin emniyette verdiği ifadesinde; kız arkadaşı F.K. ve babası M.K.’nin evde bulunmadığı zaman eve geldiğini, kız arkadaşının annesi Semra Kocaman’dan kolundaki bilezikleri istediğini ve Kocaman’ın bilezikleri vermeyince cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Kocaman’ın eşi M.K. ve kızı F.K. ise serbest bırakıldı.

Evden elleri cebinde çıkmıştı, müebbet hapis cezası verildi

Olayın ardından evden elleri cebinde çıkan ve gözaltına alınırken rahat tavırlar sergileyen N.B. soğukkanlılığı ile dikkatleri üzerine çekerken, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3’üncü duruşmasında sanık N.B.’nin ’tasarlayarak bir suçun işlenmesini kolaylaştırarak bir kadının ölümüne neden olma’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ’konutta yağma’ suçundan ise 14 yıl hapis cezasına karar verildi.