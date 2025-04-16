Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Dünya Romanlar Günü coşkuyla kutlandı. Renkli anlara sahne olan etkinlikte, Roman kültürünün canlı ritimleri yankılanırken, 7’den 70’e herkes şarkılara eşlik etti, doyasıya eğlendi.

Gebze Belediyesi tarafından organize edilen kutlamaya çok sayıda Roman vatandaş katıldı. Etkinlik alanı, Roman kültürüne özgü müzikler ve danslarla adeta bir şenlik alanına dönüştü. Renkli kıyafetleri, neşeli yüzleri ve yüksek enerjileriyle Roman vatandaşlar, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nü büyük bir coşku içinde kutladı.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın"

Kutlama programında konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mevlana Mahallesi’nin Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bir bölge olduğunu vurgulayarak, bu özel günün burada kutlanmasının anlamlı olduğunu belirtti. Roman kültürüne verdikleri önemi dile getiren Büyükgöz, "Bu program, Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Roman Açılımı doğrultusunda, dünya genelinde de kabul gören 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında düzenlendi. Roman kardeşlerimizin kendilerini bu ülkenin asli bir parçası, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde yaşayan vatan evlatları olarak hissetmelerini önemsiyoruz. Onların eğitime, iş hayatına ve sosyal yaşama daha fazla katılmaları için projeler geliştiriyoruz. Okuma yazma bilmeyen hanım kardeşlerimize eğitim veriyoruz, kültürel hayatlarını sürdürebilmeleri için bu tür sosyal hizmetler yapıyoruz ama her şeyin özünde; ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyoruz" dedi.

"Onlar her şeye samimiyetle, gayretle çaba gösteriyorlar"

Roman vatandaşlarla son derece uyum içinde çalıştıklarını da vurgulayan Büyükgöz, "Biz kendileriyle son derecede uyum içinde, hem sosyal hayatta hem de iş hayatında yönlendirme çalışmaları yapıyoruz. Bu coşkudan da görüleceği üzere, onlar her şeye samimiyetle, gayretle çaba gösteriyorlar" diye konuştu.

"Romanlar, iyi ki varsınız"

Romanlar Konfederasyonu Gençlik Kolları Başkanı Volkan Ersoy da, "Bugün Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz ile program düzenledik. Ben başta Başkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Romanlar, iyi ki varsınız. Bizde Gebze Romanları olarak, Romanların içinden çıkan meclis üyesi, toplum örgütlüleri olarak Cumhurbaşkanımıza, Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Romanlar, dünyanın en güzel rengidir, iyi ki varsınız" şeklinde konuştu.

"Roman kadınları, Türkiye’nin en güzel renklerinden biri" diyen Roman Kadınları Derneği Başkanı Esra Ersoy ise "Tek eksiğimiz, Roman kadınlarımızın sosyal hayata daha fazla entegre olabilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri. Cumhurbaşkanımızın emin adımlarıyla, onun arkasından yürüyerek Roman kadınlarımızı sosyal hayata taşıyacağız" ifadelerini kullandı.