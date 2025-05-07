Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan fen lisesinde yangın çıktı. Okulun çatısını saran alevler paniğe yol açtı, öğrenciler tahliye ediliyor.

Yangın, İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan Şehit Özcan Kan Fen Lisesi’nde çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple okulun çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın esnasında okulda bulunan öğrenciler, öğretmenlerin de yönlendirmesi ile hızla tahliye ediliyor. Yangına müdahale sürüyor.