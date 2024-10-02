Büyükşehir Belediyesince yüzde 50 hibeyle yetiştiricilere teslim edilen ATAK-S cinsi tavuklar yumurta vermeye başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yumurta tavukçuluğun geliştirilmesi ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması amacıyla geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği, “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi” kapsamında, bu yıl da çiftçilere yüzde 50 hibeli tavuk, yem ve kümes ekipmanı desteği sağladı. Türkiye’nin ilk yerli ve ödüllü yumurtacı tavuk ırkı olan Atak-S yarka cinsi tavuklar, yumurta vermeye başladı.

ÇİFTÇİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Kocaeli'de, Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere yönelik destekleri bu yıl da artarak zirve yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, çiftçilerin gelir düzeyini artırıcı alternatif projeleri tek tek hayata geçirerek, can suyu desteklerle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

PROJE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen ve Türkiye Tarım Şehirleri Birliği tarafından ödüle layık görülen “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi” kapsamında, talep eden ve gerekli şartları taşıyan yumurta üreticilerine yüzde 50 hibeli 16-18 haftalık ATAK-S cinsi yerli tavuk, yemlik, folluk, suluk ve tavuk yemi desteği verildi. Kümeslerde organik yemlerle beslenen ve hastalıklara dayanıklı tavuklar ilk yumurtalarını vermeye başladı. Yumurta tavukçuluğu kırsal mahallelerde vatandaşların gelir kapısı oldu.

SAĞLIKLI YUMURTALAR SOFRALARI SÜSLEYECEK

Doğal ortamlarda beslenen, hastalıklara dirençli ve yılda en az 280 gün, iyi koşullarda ve organik yemlerle beslendiğinde en çok 314 gün yumurtlama özelliğine sahip yerli ve milli ATAK-S yarka tavuklar, gelecek kuşaklar için sağlıklı beslenme imkanı sağlayacak. Kırsal kalkınmaya ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılmasına da büyük katkı sağlayacak projeyle ayrıca kırsaldan kente gidişin engellenmesi ve kentten kırsala geri dönüşün teşvik edilmesi de amaçlanıyor.

TOPLAMDA 65 BİN TAVUK VERİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında yetiştiricilerine bugüne kadar toplam 65 bin tavuk ile tavuk yemi, çeşitli sayılarda kümes, askılı yemlik ve suluk, folluk, çeltik ve su deposu desteği verdi.

YETİŞTİRİCİLERDEN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Tavuk desteğinden yararlanan üreticiler, yumurta veriminden memnun. Tarıma ve hayvancılığa destek verdiği ve her zaman çiftçinin yanında olduğu için Başkan Büyükakın’a teşekkür eden üreticiler, desteklerin sürmesini istedi. Kartepe’de tavuk yetiştiriciliği üreticiliği yapan işletme sahibi Emiray Ünlü, Büyükşehir’in yüzde 50 Hibeli Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesinden faydalandığını belirterek, “Ayrıca yemli, suluk, folluk ve iki aylık yem ihtiyacını karşıladılar. Tavuklarımızı alalı iki ay oldu bu süreçte verim yüzde 50 arttı. Her geçen gün artarak devam edecek. Verimden memnunuz. Bu desteklerinden dolayı belediye başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.