Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin “10. Çiftçi Şenliği”, İzmit’te Başkan Büyükakın, protokol ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleşen kortejle başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Dünya Çiftçiler Günü” dolayısıyla bu yıl 10’uncusunu düzenlediği “Çiftçi Şenliği”, İzmit’te gerçekleşen kortejle başladı. İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan’ın kullandığı traktöre binerek konvoya eşlik eden Başkan Büyükakın, esnafın ve vatandaşların sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Dünya Çiftçiler Günü” dolayısıyla bu yıl 10’uncusunu düzenlediği “Çiftçi Şenliği”, 10 Mayıs Cumartesi (yarın) günü Gebze Cumaköy mesire alanında gerçekleştirilecek. Şenlik kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, protokol üyeleri, ziraat odalarının başkanları, muhtarlar ve çiftçilerin katılımıyla İzmit’te kortej düzenlendi.

İzmit Merkez Bankası önünden başlayan, çiftçilerin ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği korteje Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Başkan Büyükakın’ın yanı sıra; AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof.Dr.Sadettin Hülagü, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, protokol üyeleri, ziraat odaları, oda birlik ve kooperatiflerin başkan ve yöneticileri ile muhtarlar katıldı.

İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan’ın kullandığı traktöre binerek konvoya eşlik eden Başkan Büyükakın, çevre esnafın ve vatandaşların sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık verdi.

ÇİFTÇİLER TRAKTÖRLERİYLE DESTEK VERDİ

İzmit Ziraat Odası önünde toplanan çiftçiler, traktörleriyle oluşturdukları konvoyla korteje katıldı. Şehir merkezine doğru hareket eden çiftçiler, Hürriyet Caddesi’nde konvoy düzenleyerek, etkinliğe destek verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konvoy, renkli görüntülere sahne oldu. Vali Aktaş, Başkan Büyükakın ve protokol üyeleri burada vatandaşları çiftçi şenliğine davet etti, kurulan stantlarda ata tohumundan üretilen sebze ve tıbbi ve aromatik bitki fidelerini dağıttı. Ayrıca katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.