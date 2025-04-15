Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki özel bir kolejde öğrencilerine cinsel istismar uyguladığı iddia edilen öğretmen hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Suçlamaları kabul etmeyen sanığın toplam 84 yıl 6 aydan, 204 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kartepe’deki Sınav Koleji’nde sınıf öğretmenliği yapan M.A., iddiaya göre 2023-2024 yılları arasında 6 öğrencisine cinsel istismarda bulundu. M.A’nın, "Sizi ödüllendireceğim" diyerek sınıftakileri dışarıya çıkardığı ve bazı öğrencileri kucağına almak suretiyle taciz ettiği iddia edildi. Öğrencilerin durumu ailelerine anlatmasıyla konu polise intikal etti. M.A., 6 ailenin şikayeti üzerine 7 Ocak’ta gözaltına alındı. İfadesi alınan öğretmen M.A’nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan öğretmen 8 Ocak’ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanık 204 yıl 5 aya kadar cezalandırılması isteniyor

2023-2024 yılları arasında "12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı", "basit tehdit", "12 yaşını tamamlamayan çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından açılan davanın iddianamesi, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın eğitimci olması ve zincirleme şekilde birden fazla öğrencisine karşı cinsel istismar ve tehdit suçlarını işlemesi nedeniyle, hakkında toplam 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

İddianamede çocukların ve sanığın ifadelerine de yer verildi. Mağdur çocuklar, sınıf öğretmenlerinin kendilerine müstehcen hareketlerde bulunduğunu dile getirdi.

Suçlamaları kabul etmeyen M.A., "22 yıldır evliyim, bu evlilikten bir kızım var. 3 yıldır Kartepe Sınav Koleji’nde sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Okulun özel olması sebebiyle öğrencilere daha sevecen ve ilgili yaklaşılması bizden isteniyordu. Okul dışında öğrencilerle bir görüşmem olmadı. Hiçbir öğrencime kesinlikle dokunmadım. Hiçbir öğrencimi kesinlikle dudağından öpmedim. Hakkımdaki ithamları kesinlikle kabul etmiyorum. Hiç kimseye cinsel istismarda bulunmadım" dedi.