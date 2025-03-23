Kocaeli’de çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal etme, kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K.B., dün Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. İfadesi alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.