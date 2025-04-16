Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere yönelik yüzde 50 hibeli silajlık ve dane mısır tohumu ve 15-15-15 gübresi, ilkbahar yem bitkisi desteği projesi kapsamında üreticilere dağıtılıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “2025 Yılı İlkbahar Yem Bitkisi Tohumu ve Gübre Destek Projesi” kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli mısır tohumu ve 15-15-15 gübresi desteğinde bulunuyor. Ürünler, çiftçilere belirlenen dağıtım merkezlerinde teslim ediliyor. Gübre ve tohumların dağıtımı 18 Nisan’a kadar devam edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin gelir düzeyini artırılması ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için mazot, gübre, tohum, meyve fidanı, doğal salma yumurta tavukçuluğu, modern sera desteği başta olmak üzere hayata geçirdiği onlarca proje ile üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında yaklaşık 1500 çiftçiye yüzde 50 hibeli 700 ton 15-15-15 gübresi ile 70 ton (4800 paket) dane mısır ve silajlık mısır tohumu desteği veriliyor. Proje doğrultusunda, Kocaeli genelinde yaklaşık 36 bin dekar mısır tarlasının desteklenmesi hedefleniyor.

DAĞITIM 18 NİSAN’DA SONA ERİYOR

Hatırlanacağı gibi Büyükşehir Belediyesi'nin 11 Nisan'da İzmit Akmeşe Mahallesi’nde Başkan Tahir Büyükakın’ın da katıldığı törende üreticilere gübre ve tohumlarının dağıtımına başlamıştı. Çiftçiler, Kocaeli genelindeki tarım kredi kooperatiflerinde bulunan dağıtım merkezlerinden ürünlerini teslim alıyor. Üreticilere, tohum ve gübrelerini hangi tarihte ve nereden teslim almaları gerektiği SMS ile bilgilendiriliyor. Dağıtımlar, 18 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar sürecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal desteklerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren üreticiler, zor günlerde her zaman yanlarında olan Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.