Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor’un yeni stat ismi olan "Turka Araç Muayene Kocaelispor Stadyumu" için yönlendirici tabelaları değiştirdi. Turka Araç Muayene ile yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından stat bölgesindeki eski tabelalar, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hızlı ve titiz bir şekilde sökülerek yerlerine yeni tabelalar monte edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor başta olmak üzere bölgedeki spor faaliyetlerine desteğini sürdürüyor. Kulübün başarılı bir sezon geçirmesi için altyapı çalışmalarından tesislerin modernizasyonuna kadar birçok alanda katkı sağlayan büyükşehir, aynı zamanda Kocaelispor’un marka değerini yükseltmek ve taraftarların stat çevresinde kolayca yönlendirilmesini sağlamak amacıyla tabela yenileme çalışmalarını da kısa sürede tamamladı.