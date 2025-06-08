Kocaeli Stadı’nda misafir takım taraftarları için yeni otopark inşa ediliyor. Rakip takım taraftarlarına ait otobüslerin bulunacakları tribünlere daha rahat ulaşabilmesi amacıyla yapılan otopark, Süper Lig’in başlayacağı tarih olan 8 Ağustos’ta kadar hazır hale gelecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Stadı’nda yeni bir otopark inşasına başladı. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekiplerince başlatılan açık otopark, rakip takım taraftarlarının stada ulaşımını daha düzenli hale getirecek.

TEM Otoyolu üzerinden doğrudan ulaşım imkânı sağlayacak şekilde planlanan otopark, misafir taraftarlar için ayrılan tribünün girişinin hemen arkasında yer alıyor. Yeni otopark özellikle maç günlerinde stadyum çevresindeki araç yoğunluğunu azaltacak. Yaklaşık 115 araç kapasiteli otopark, toplam 4 bin metrekarelik açık alan üzerine inşa ediliyor. Otoparkın kullanılmaya başlanmasıyla birlikte rakip taraftar otobüslerinin daha önce Kocaeli Stadı’na giriş ve çıkışlarında yaşadığı sıkışıklık büyük ölçüde çözülecek.