Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı yine bir rekorla kapılarını kapattı. Kitap Fuarı’nda yeni rekor; 1 milyon 48 bin 526 ziyaretçi oldu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, "Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli için marka oldu. Bu markanın gururunu hep beraber yaşıyoruz" dedi.

Etkinlikleri, imza günleri, söyleşileri ve sahafları ile 7’den 70’e tüm kitap tutkunlarını kucaklayan Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl da renkli ve neşeli görüntülere sahne oldu. Büyükşehir belediyesinin organizasyonluğunda marka haline gelen Kocaeli Kitap Fuarı, 4-12 Ekim tarihleri arasında 1 milyon 48 bin 526 ziyaretçiyi ağırlayarak kendi rekorunu kırdı. Geçtiğimiz yıl fuarı 1 milyon 23 bin 514 kişi ziyaret etmişti. 15’incisi gerçekleşen etkinlikle bu sayının üzerine çıkan Kocaeli Kitap Fuarı, böylece Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olma unvanını bir kez daha taçlandırmış oldu.

"Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli için marka oldu"

Fuarda görev yapan büyükşehir personeliyle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nı 4-12 Ekim tarihleri arasında 9 gün boyunca 1 milyon 48 bin 526 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Büyükşehir belediyesi olarak Türkiye’nin en büyük kitap fuarını düzenlediklerini ifade eden Baraçlı, "Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli için marka oldu. Bu markanın gururunu hep beraber yaşıyoruz. Başta başkanımız olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımız, daire başkanlarımız, müdürlerimiz, şeflerimiz ve bize her türlü hizmeti yapan ekip arkadaşlarımızın emeği var. Bu uluslararası markanın hepsi birer mimarı" dedi.

"Bu bir gurur rekoru"

Dr. Hayri Baraçlı ayrıca şunları söyledi: "Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin ‘Anadolu Mayası’ teması ile düzenlemiş olduğu Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nda yeni bir rekor oluştu. Bu seneki sayımız 1 milyon 48 bin 526. Bu bir gurur rekoru. İnşallah bunu farklı boyutlarda farklı çalışmalarla da şehrimize aktaracağız. 12 ilçemizde Kocaeli Kitap Fuarı etkinliği farklı boyutlarda yaşandı. Ulusal ve uluslararası alanda da pozitif tepkiler var. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu sıcaklığı inşallah hep beraber yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Milyonlarca kitap okurlarıyla buluştu

Geride kalan 14 yılda yaklaşık 8,4 milyon kişinin ziyaret ettiği Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 4-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. 4 Ekim Cumartesi günü saat 10.30’da kapılarını açan Türkiye’nin en büyük fuarında 515 yayınevi, bin 50 söyleşi, panel ve imza etkinliğiyle milyonlarca kitap, okurları ile buluştu. Kocaeli Kitap Fuarı 9 gün boyunca 10.30-21.30 saatleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi ve önündeki çelik yapı içerisinde ziyaretçilerini ağırladı. "Anadolu Mayası" temasıyla kapılarını açan Kitap Fuarı’nı sadece Kocaelililer değil; İstanbul, Sakarya, Bolu, Düzce, Bursa ve Yalova’dan da kitap tutkunları ziyaret etti.

Ünlü yazarlar ve söyleşiler

Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonluğunda gerçekleşen Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı adeta ziyaretçi akınına uğradı. Ahmet Ümit’ten Okan Bayülgen’e, Muhyiddin Şekur’den SoYoung Park’a kadar Türk ve Dünya edebiyatının önde gelen kalemlerini ağırlayan fuar, 7’den 70’e herkesi 9 gün boyunca kâğıdın büyülü dünyasıyla buluşturdu. Böylece Türkiye’nin ziyaretçi ve etkinlik bakımından en büyük kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı ulaştığı yeni rekoruyla Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olma özelliğini sürdürdü.