Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında 7 adet olmak üzere bugüne kadar 24 adet Ceviz Soyma Makinesi üreticilere kazandırıldı. Saatte bin kilograma kadar ceviz soyabilen makinelerin sayesinde çiftçiler hem zamandan hem iş gücünden tasarruf ettiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik makine-ekipman desteklerini sürdürdüğü kaydedildi. Desteklerin üreticilerin bağlı oldukları Sulama Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri üzerinden sağlandığı, bu kapsamda 2025 yılında 7 adet olmak üzere, bugüne kadar toplamda 24 adet ceviz soyma makinesinin üreticilere kazandırıldığı aktarıldı. Destekten yararlanan mahallelerden biri de Mezitli ilçesine bağlı Demirışık Mahallesi oldu. 2019-2025 yılları arasında 13 ilçede toplam 825 adet makine desteği sağlayan büyükşehir belediyesi, üreticilerin iş gücü ve zamandan tasarruf ederek, üretim maliyetlerini düşürmesini hedefliyor. Ceviz soyma makinelerinin, saatte 800-1000 kilogram ceviz soyabiliyor. Böylece normal şartlarda 8-10 kişinin bir günde yapabileceği iş, makinelerle 1 saatte tamamlanabiliyor. Daha önce imece usulü günlerce ceviz soyan çiftçiler, böylece büyük bir iş gücü yükünden kurtulmuş oldu.

"Üreticilerimiz, makine desteğimiz ile ellerini karartmadan cevizlerini soyacaklar"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Ziraat Mühendisi Hüseyin Topkara, Büyükşehir Belediyesinin makine-ekipman destekleri kapsamında küçük ve orta ölçekli üreticilere, bağlı bulundukları Sulama Kooperatifleri ya da Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri üzerinden makine destekleri sağlamaya devam ettiklerini belirtti. Topkara "Bu destekler kapsamında olan makinelerimizden bir tanesi de ceviz soyma makinesi. 2025 yılında 7 adet olmak üzere, bugüne kadar il genelinde toplamda 24 adet ceviz soyma makinesi desteğinde bulunduk. Destek verilen mahallelerden bir tanesi de Mezitli ilçesine bağlı Demirışık Mahallesi. Büyükşehir olarak 2019-2025 yılları arasında 13 ilçede üreticilerimize toplam 825 adet makine desteği sağladık. Bu desteklerimizdeki amacımız, iş gücünden ve zamandan tasarruf ederek, üreticilerin ekonomilerine katkı sağlamak" dedi.

Ceviz hasadının oldukça zor ve zahmetli bir iş olduğunu, kabukları soyan kişilerin ellerinin karardığını ve yandığını kaydeden Topkara, "Artık ceviz üreticilerimiz, makine desteklerimiz ile ellerini karartmadan, yorulmadan cevizlerini soyacaklar. Saatte 800-1000 kg arası ceviz soyabilen makinemiz, 8-10 kişinin bir günde yapacağı işi 1 saatte yapabiliyor. Böylece iş gücünden ve zamandan da kazanç sağlıyor. Bundan sonraki süreçte de büyükşehir belediyesi olarak vereceğimiz tarımsal destek projeleriyle, küçük ve orta ölçekli üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.