Kocaeli’de "Altay kar fırtınası" olarak adlandırılan kar yağışından şehrin olumsuz etkilenmemesi için tüm tedbirler alındı. Büyükşehir, 2 bin 321personel ve 623 araç-iş makinesi ile il genelinde yaklaşık 1.750 kilometrelik yolda karla mücadele için mesai harcayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’yi de etki altına alması beklenen kar yağışına karşı tüm tedbirleri aldı. Büyükşehir, Sibirya üzerinden gelen ve "Altay kar fırtınası" olarak adlandırılan kar yağışına karşı teyakkuza geçti. Büyükşehir karla mücadele ekipleri, 2 bin 321 personel ve 623 araç-iş makinesi ile yüksek kesimler başta olmak üzere, tüm ilçelerde ve özellikle yağışın etkili olması beklenen bölgelerde konuşlanarak, hazır kıta bekliyor. Ekipler, il genelinde yaklaşık 1.750 kilometrelik yolda karla mücadele için mesai harcayacak.

Personel ve ekipman sayısı artırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün etkili kar yağışına yönelik son değerlendirmeleri ve Kocaeli Valiliği’nin yaptığı uyarıların ardından Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yol Bakım Timi ve A Takımı’ndan oluşan karla mücadele ekipleri, kentin tüm ilçelerinde ve köy yolları ile yüksek kesimlerde yol açma ve tuzlama çalışması için hazırlıklarını tamamladı. Ocak ayından bu yana özellikle yüksek ve kırsal kesimlerde aralıklı olarak etkili olan kar yağışına karşı başarılı bir şekilde mücadele eden Büyükşehir ekipleri, 24 saat çalışarak yolları açık tutmuş ve il genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmasına izin vermemişti. Büyükşehir, daha etkili beklenen yağışa karşı personel ve ekipman sayısını da artırdı.

Özellikle hastanelerin acil servis girişleri, aile sağlığı merkezleri, köprüler, camilerin, otogarlar, otobüs durakları, kamu binalarının önü, üst geçitler ve viyadüklerde kar birikintisi ve buzlanmaya karşı gereken tedbirler alındı. Üst geçitlerin merdivenlerinde biriken karın gece ayaz yapmasıyla oluşan buzlanmalar, buz çözücü solüsyon dökülerek temizlenecek.

47 bin ton tuz rezervi

Büyükşehir Belediyesi, soğuk havalar ve kar yağışı öncesinde buzlanmayı önlemek için 47 bin ton tuz alımı yaparak, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere depoladı. Yaklaşık 15 bin ton tuz, il genelinde buzlanmanın etkili olduğu bölgelere gönderildi. Tuz rezervi ile yollarda sıcaklığın sıfırın altına düştüğü durumlarda tuzlama yapılarak buzlanmanın önüne geçilecek.