Kocaeli Büyükşehir Belediyeis İtfaiyesi, yeni göreve başlayan personele “Asansörlerde Kurtarma” konusunda teorik ve pratik eğitim verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kenti daha güvenli hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda itfaiye kadrosuna katılan 96 yeni personele “asansörde kurtarma” konusunda teorik ve pratik eğitimler verildi.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli genelinde bulunan 37 yürüyen merdiven ve 137 asansörün düzenli bakım, onarım ve arızalara müdahale çalışmalarını titizlikle yapmaya devam ediyor. Ayrıca asansörde mahsur kalan vatandaşların can güvenlikleri için hızlıca kurtarma çalışmaları da uzman ekipler tarafından yapılıyor.

TEORİK VE PRATİK EĞİTİM VERİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve inovasyon çalışmalarıyla itfaiye teşkilatının müdahale hızını ve etkinliğini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda sık sık eğitim çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda yeni göreve başlayan 96 personele “Asansör Kurtarma Eğitimleri” gerçekleştirdi. Asansörde mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik teorik ve pratik tekniklerin anlatıldığı eğitimlerde, “asansör tipleri ve ilgili yönetmelikler”, “temel asansör bilgisi, asansör aksamları”, “hidrolik tahrikin temelleri”, “asansörlerde kapı kilit tipleri ve asansör kurtarma talimatları” konularında detaylı bilgi aktarımında bulunuldu.

Teorik eğitim sonrasında elektrikli makine daireli, makine dairesiz ve hidrolik tip olmak üzere tüm asansörlerde pratik eğitim verildi. Çevre belediyelerden çok sayıda itfaiye personelinin de yararlandığı programlarda, bugüne kadar yaklaşık 300 itfaiye personeline eğitim verildi. Bu eğitimler sayesinde, acil durumlar sırasında daha hızlı ve etkili müdahale edilmesi sağlanarak, vatandaşların güvenliği artırılıyor.