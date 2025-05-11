Kocaeli'de Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Anneler Günü’nde şehit Bayram Özdere’nin annesini ziyaret ederek hayır duasını aldı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Anneler Günü’nde şehit annesinin evine konuk oldu.

Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Anneler Günü kapsamında, şehit Bayram Özdere’nin annesi Emine Özdere’yi ziyaret ettiler. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Kaymakam Gültekin ve Başkan Sezer, Özdere’nin Anneler Günü’nü kutladılar.

Şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Sezer, “Bu vesileyle; tüm şehitlerimizi, rahmet ve minnetle anıyor, aziz şehitlerimizin annelerini ve tüm annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.