Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde modern ve estetik görünüme sahip şekilde planladığı dere ıslah çalışmalarıyla sel ve erozyon risklerini önlerken; ekosistem dostu, uzun ömürlü ve sürdürülebilir projelere de imza atmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - İSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü dere ıslah çalışmalarıyla yalnızca vatandaşların güvenliğini değil, aynı zamanda su canlılarının yaşam alanlarını korumayı ve biyolojik çeşitliliği sürdürebilmeyi de hedefliyor.

Ekosistem açısından ıslah edilmiş dere; ani yağışlarda suyu daha hızlı ve kontrollü şekilde taşıyarak sel ve taşkınların önüne geçmesinin yanı sıra, karasal ve sucul ekosistemler arasında bir “ekolojik koridor” işlevi görüyor.

Düzenli akan ve taşmayan dereler, çevresindeki bitki örtüsünün daha sağlıklı gelişmesini sağlayarak erozyonu önlüyor. Bir nevi doğal filtre görevi gören ıslah edilmiş dere, suyun temiz kalmasına katkı sunuyor.

170 METRE UZUNLUĞUNDA

İnsan, çevre ve ekosistem arasındaki dengeyi koruma hassasiyetiyle çalışmalarını sürdüren İSU, yürüttüğü çalışmalar kapsamında; Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi içerisinden geçerek denize ulaşan Kurban Deresi'nin, E-80 karayolunun üst kısmında sürdürdüğü son etap ıslah çalışmasında 170 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde betonarme (U kesit) inşa çalışması devam ediyor. Ayrıca, dere üzerinden araç geçişlerinin sağlanması için 30 metre uzunluğunda betonarme menfez yapılacak. Islah çalışmalarının ardından, dere kenarlarına korkuluk imalatı da gerçekleştirilecek.

ANİ YAĞIŞLARDA GÜVENLİK SAĞLANACAK

Islah çalışması tamamlandığında, derenin düzenli akışı sağlanarak ani yağışlarda meydana gelevbilecek taşkın riski ortadan kaldırılacak. Böylece hem insan hem de çevre sağlığı açısından oluşabilecek tehditler önlenmiş olacak. Aynı zamanda bölge halkına daha yaşanabilir, temiz ve güvenli bir çevre sunularak, modern görünümüyle kentsel yaşam kalitesinin artırılması noktasında önemli katkı sağlanacak.