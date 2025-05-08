Kocaeli Gebze Belediyesi tarafından Dünya Çölyak Hastalığı ile mücadelede farkındalık yaratmak adına düzenlenen Ulusal Glütensiz Yemek Yarışması yurdun dört bir yanından gelen katılımcılarla yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gebze’de Ulusal Glütensiz Yemek Yarışması düzenlendi. Gebze Belediyesi tarafından Dünya Çölyak Hastalığı ile mücadelede farkındalık yaratmak adına düzenlenen Ulusal Glütensiz Yemek Yarışması, Barış Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Dünyaca ünlü Türk mutfağının eşsiz lezzetleri glütensiz ürünlerle yapılarak jürinin beğenisine sunuldu.

YURDUN DÖRT BİR YANINDAN KATILIM

Hatay, Adıyaman, Kütahya, Uşak, Diyarbakır, İzmir, İstanbul, Aksaray, Afyon, Kocaeli, Erzurum, Tokat, Kocaeli PKU ve Ankara çölyak derneklerinin katılımı ve katkılarıyla düzenlenen yarışmaya katılanlar glütensiz ürünlerle yaptıkları lezzetli ürünlerş jüri üyelerinin beğenisine sundu. Programın ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, katılımlarından ötürü tüm konuklara ve yarışmacılara teşekkür etti.

GLÜTEN HASSASİYETİ ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNU

Çölyak hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak adına düzenlenen Gebze Belediyesi Ulusal Glütensiz Yemek Yarışması’nın ev sahibi Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Çölyak hastalığı, vücudun glüten adlı proteine karşı bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyon göstermesiyle ortaya çıkan, kalıcı bir bağırsak hastalığıdır. Glüten, buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan bir proteindir ve çölyak hastalığına sahip kişilerde, glüten tüketimi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

TÜM PAYDAŞLARA VE KATILIMCILARA TEŞEKKÜR

Bu hastalar, glütensiz beslenerek sağlıklı bir yaşam sürebilirler. Gebze Belediyesi olarak toplumda bu konuda daha fazla bilinç oluşturmak bizim için de bir öncelik. Bu yarışmayı yöresel lezzetlerin glütensiz ürünlerle yapılabiliyor olduğunu göstermek amacıyla düzenledik. Ülkemizin 16 ilinden gelen konuklarımıza, katkı sunan herkese şükranlarımı bir kez daha sunuyorum” ifadelerini kullandı.

DERECEYE GİREN LEZZETLERİ JÜRİ BELİRLEDİ

AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, belediye başkan yardımcıları, birim müdürlerinin de konuk olarak katıldığı ve glütensiz ürünlerle yemeklerini hazırlandığı yarışmada; jürinin seçtiği Kütahya Çölyak Fenilkötünöri Metabolik ve Kalıtsal Hastalıklar Derneği’nden Nuray Kolcu Sayıner’in Sıkıcık Çorbası ve Hanım Lokması birinci olurken, Hatay Çölyak Derneği’nden Hüda Tarsuslu Yolcu’nun Kinoalı Sac Oruk ve Rafine Şekersiz Glütensiz Browni Kek’i ikinci, Erzurum Çölyak Yaşam Derneği’nden Atike Buliç’in Kayseri Yağlaması ise üçüncü oldu.