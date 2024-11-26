Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, evsiz ve kimsesiz vatandaşları Barınma ve Konaklama Merkezi’ne yerleştirerek, onlara kol kanat geriyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk çalışmalarından biri olan Barınma ve Konaklama Merkezi, sokakta kalan vatandaşlar için kapılarını açarak sıcak bir yuva rahatlığını sağlıyor.

Başkan Tahir Büyükakın’ın “Kocaeli’nde kimse aç ve açıkta kalmayacak” talimatını hassasiyetle uygulayan Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi köprü altında kalan bir vatandaşa yardım elini uzattı. 153 Çağrı Merkezi’ne gelen konu üzerine harekete geçen ekipler, üşüyen ve kimliği olmadığını tespit ettiği vatandaşı İzmit Barınma ve Konaklama Merkezi’ne götürdü.

“KİMSEYİ AÇ VE AÇIKTA BIRAKMAYALIM”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımda soğuyan havalara dikkat çekerek, “Bu soğuk kış günlerinde kimseyi aç ve açıkta bırakmayalım. Evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız lütfen 153’ü arayarak bize bildirin, barınma merkezlerimizde ağırlayalım” çağrısında bulunmuştu. Bu kapsamda 153 Çağrı Merkezi’ne gelen arama üzerine harekete geçen ekipler, üşüyen ve kimliği olmadığını tespit ettiği vatandaşı İzmit Barınma ve Konaklama Merkezi’ne götürdü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu proje ile evsiz ve kimsesiz vatandaşlara kol kanat gererek, onlara Barınma ve Konaklama Merkezlerinde sıcak bir yuva desteği sağlıyor.