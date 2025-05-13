Kocaeli Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’de dün çok özel bir etkinlik gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova’da 12 özel birey için asker kınası programı düzenlendi. Derince Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı’na temsili askerlik vazifesi için gidecek özel bireyler için gerçekleştirilen kına programında, özel bireylerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Çayırova Belediyesi’nin Engelliler Haftası’na yönelik gerçekleştirdiği programlar tüm hızıyla devam ediyor. Dün ilk olarak düzenlenen açılış töreninin ardından, Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi özel bir programa daha ev sahipliği yaptı. Merkezde eğitim alan 12 özel birey için asker kınası etkinliği düzenlendi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin de mutluluklarına ortak olduğu özel bireyler, Derince deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda temsili askerlik vazifesini yerine getirmeden önce kına etkinliğinde doyasıya eğlendi.

“ASKERLİK OCAĞI PEYGAMBERLİK OCAĞIDIR”

İlk olarak Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Türk Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan kına gecesi etkinliğinde bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şunları dile getirdi; “Askerlerimizi uğurlamaya hazır mıyız? Askerlik bizim için çok kutsal bir görev, burada temsili de olsa özel çocuklarımızı hep birlikte askere uğurlayacağız. Rabbim hepsine hayırlı teskereler nasip eylesin. Askerlik ocağı, peygamberlik ocağıdır.”

ÖZEL BİREYLERE ASKER KÜNYESİ

Başkan Çiftçi, daha sonrasında askere gidecek özel bireylere asker künyesi ve asker çantası da hediye etti. Daha sonra gençlerle birlikte hep birlikte Türk Bayraklarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Çiftçi, tüm gençlere hayırlı tezkereler diledi. Dev bir Türk bayrağı açan özel bireylere askerlik kınalarını da aileleri yaktı. Özel bireylerin aileleri kendilerine unutulmaz bir anı yaşatan Çayırova Belediyesi’ne program için teşekkür etti.