Kocaeli'de Çayırova Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda 7’den 70’e Çayırovalılar hafta sonunu tiyatro dolu geçirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kültür-Sanat Şehri Çayırova’da etkinlikler sürüyor. Nisan ayı kültür-sanat takvimi kapsamında, ilçe sakinleri için birçok etkinlik düzenleyen Çayırova Belediyesi, bu hafta sonu iki ayrı tiyatro oyununu Çayırovalılarla buluşturdu.

Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde sahnelenen ‘Neşeli Keçi’ isimli tiyatro oyununa katılım yoğun oldu.

Tiyatroyu izlemeye gelen miniklere, oyun öncesinde yüz boyama etkinliği de yapılırken, görüntüler renkli anlara sahne oldu. ‘Neşeli Keçi’ oyununu izleyen minikler, eğlenerek öğrenirken, oyun sonrasında da Çayırovalı çocuklara pamuk şeker ikram edildi.

YÜZLERCE ÇAYIROVALI İZLEDİ

Hız kesmeden devam etkinlikler, 13 Nisan Pazar günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahnelenen ‘Çıkmaz Sokak’ isimli yetişkin tiyatrosuyla devam etti. Yoğun ilgiyle takip edilen oyunu, yüzlerce Çayırovalı izlemeye gelirken, tüm salonun dolduğu tiyatro oyununda, Çayırovalılar ‘Bir mahalle komedisi’ni yerinde takip etme şansı buldu. Oyun Çayırovalılardan tam not alırken, seyirciler, tiyatro bitiminde oyuncuları ayakta alkışladı. Çayırova’da tiyatro etkinlikleri, 18 Nisan’da Küçük Köy’ün Büyük Kadınları isimli oyunla sürecek.