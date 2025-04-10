Kocaeli Büyükşehir, 8 Nisan Romanlar Günü kapsamında Roman aileleriyle bir araya geldi. Gecede, kültürel zenginlikler kutlanarak birlik ve beraberlik mesajları verildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında Kocaeli’nde yaşayan Roman vatandaşlar ile bir araya geldi. Roman vatandaşları onurlandırmak amacıyla düzenlenen programda kültürel değerler paylaşıldı.

KOCAELİ’NİN ÇEŞİTLİ YÜZLERİ BİR ARAYA GELDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi. Kocaeli’nde yaşayan Roman vatandaşlar, Büyükşehir organizasyonunda bir araya geldi. Etkinliğe; Kocaeli Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Yeşildal, Kocaeli Turizm Kültür ve Sanat Etkinlikleri Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Tuğral, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda Roman aile katıldı.

ROMAN AİLELERİYLE BİRLİKTE ANLAMLI BİR GECE

Düzenlenen yemekte katılımcılar keyifli bir akşam geçirdi. Gecede, Kocaeli’ndeki Roman toplumunun kültürel zenginlikleri ve toplumsal katkıları ön plana çıkarıldı. Kocaeli Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy ve diğer protokol üyeleri, Roman vatandaşlarla bir arada olmanın ve bu özel günü kutlamanın önemini vurguladı.

KATILIMCILAR ROMAN KÜLTÜRÜNÜ YÜCELTTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Yeşildal etkinlikte yaptığı konuşmada, Roman toplumunun kültürel çeşitliliğin bir parçası olarak Kocaeli’nin sosyal yapısına değer kattığını belirtti. Kocaeli Turizm Kültür ve Sanat Etkinlikleri Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Tuğral ise Roman halkının tarihsel zenginliklerine ve kültürlerine olan bağlılıklarını kutlayarak bu tür etkinliklerin önemine değindi.