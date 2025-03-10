Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, millet bahçelerinde inşa ettiği yapılarla çevreye duyarlı mühendislik yaklaşımı ve enerji tasarrufu çözümleri ile dünyanın en prestijli yeşil bina sertifikalarından olan "LEED Gold Sertifikasına" layık görüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Darıca ve Çayırova Millet Bahçesi’nde inşa ettiği kütüphane binaları, restoran ve kafeler; çevreye duyarlı tasarımı, ileri teknolojiye sahip akıllı uygulamalar konusundaki öncü yaklaşımı ve çevresel sürdürülebilirlik misyonu ile başarısını tescil ediyor.

Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en yaygın kullanılan yeşil bina sınıflandırma sistemi olan "LEED Gold Sertifikası" almaya hak kazandı.

Gold Sertifikası, dünya çapında binaların çevresel sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi ve sertifikalandırılması için kabul edilen en önemli standartlardan biri olarak biliniyor. LEED sertifikalı binalar yüzde 40’dan daha düşük karbondioksit salınımına, yüzde 40 daha az enerji ve yüzde 65 daha az su tüketimine sahip olurken, katı atıkta ise yüzde 95 oranında geri dönüşüm sağlanıyor.