Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Çevik’in yürütücülüğünü yaptığı "Parçalardan Bütüne Özel Tasarım Yolculuğu" adlı TÜBİTAK 4008 projesi başarıyla tamamlandı.

TÜBİTAK-4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilen projede, KMÜ Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Cihat Abdioğlu, Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Koç ve Dr. Öğretim Üyesi Caner Kasap uzman ekipte yer aldı. Projeye 5 farklı üniversiteden, fen ve mühendislik ile özel eğitim alanlarında uzmanlaşmış toplam 14 akademisyen eğitimci olarak katılım sağladı.

Türkiye genelinden seçilen 24 özel eğitim öğretmenine yönelik gerçekleştirilen projede, tersine mühendislik uygulamaları ile özel eğitim yöntemleri harmanlanarak öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlandı. Beş gün süren eğitimler; deney, gözlem, grup çalışmaları, oyunlar, gezi-gözlem gibi yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi temel alan çeşitli öğretim yöntemleriyle zenginleştirildi. Eğitimlerin yanı sıra, Karaman Karadağ, Konya Bilim Merkezi ve Karaman Gençlik Merkezi gibi lokasyonlara bilimsel geziler düzenlenirken, Fisandun Barajı’nda gökyüzü gözlemi, bilim tarihi sohbetleri, ebru çalışmaları ve Yıldızlar Türkiye Halk Oyunları Şampiyonası gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerle öğretmenlerin sosyal yönden de gelişmeleri desteklendi.

Proje, 23-28 Haziran 2025 tarihleri arasında başarıyla tamamlandı. KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, projeye katkı sunan akademisyen ve katılımcı öğretmenleri makamında ağırlayarak kendilerine katılım belgelerini takdim etti.